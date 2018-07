Armin van Buuren a copleșit publicul la Neversea. Mesajul transmis de DJ despre România

Sâmbătă seara, cele mai aşteptate momente au fost show-urile oferite de John Newman şi Armin van Buuren.

Şi nu doar publicul a fost copleşit de entuziasm. Foarte încântaţi au fost şi artiştii care au interacţionat cu fanii pe toată durata spectacolului.

Scăldată într-o mare de lumini, mulţimea a fost cuprinsă de frenezie când pe scenă a urcat faimosul DJ Armin van Buuren.

Familiarizat deja cu ţara noastră, olandezul, în vârstă de 41 de ani, a vibrat de la pupitru în acelaşi ritm cu publicul.

Tânăra: "E super! E cel mai tare DJ! E numărul unu! E maxim."

Reporter: De ce îl iubeşti?

Tânăr: Pentru că a arborat drapelul acum trei ani la Untold, l-a ţinut în spate şi asta înseamnă foarte, mult pentru mine!"

Înainte de concert, Armin s-a relaxat câteva ore pe plaja din Mamaia. A făcut o baie în mare şi s-a plimbat cu skijet-ul, iar imaginile au fost postate chiar de el pe contul său oficial de Instagram.

Armin van Buuren: "Simt, cu siguranţă, o conexiune cu oamenii de aici. Chiar îmi place România, am considerat-o mereu o ţară grozavă, iar oamenii sunt foarte drăguţi. Vin aici încă din 2003 şi e o plăcere să revin."

Show a făcut şi John Newman, faimos pentru hiturile "Love me Again" sau "Fire în Me".

Încântat de energia publicului, englezul a coborât la un moment dat de pe scenă şi a dat mâna cu fanii.

Spectacol au făcut aseară şi DJ-ii Sunnery James şi Ryan Marciano.

Sunnery James: ”Muzica este sursa noastră de energie. Când începem să mixăm, nu mai contează cât de mult am călătorit sau cât de obosiţi suntem. În momentul în care urcăm la pupitru, căpătăm energie. Doar ce am ajuns cu maşina şi ne-am zis: Wow! Aici arată ca în Miami South Beach!"

Şi, cum era de aşteptat, nu au lipsit din recuzita de festival, ţinutele îndrăzneţe ale spectatorilor care au atras foarte multe priviri.

Povestea Neversea de anul acesta se încheie duminică seara, când pe scena principală vor urca The Script, Scooter şi Steve Aoki.