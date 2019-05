Bilanț după prima vacanță de pe litoral. Cât au cheltuit turiștii pe mâncare și alcool: "Chiar suntem mulțumiți"

Cele mai multe hoteluri vor rămâne deschise până la finalul sezonului estival şi acceptă tichete de vacanţă chiar şi în această perioadă.

În Mamaia Nord este deja o obişnuinţă să comanzi băutură cu roaba. În medie costă 12.500 de lei una însă cei care vor şampanie şi artificii dau şi mai mult.

Un turist obişnuit a cheltuit în jur de 300 de lei ca să se distreze în club. Excepţie au făcut notele de plată care au sărit de câteva mii de lei. Cel mai cerut a fost ginul tonic care costă 30- 40 de lei. În materie de mâncare cei mai mulţi au comandat pizza.





Fady Zaidan, administrator club: "Am avut un răspuns fantastic din partea clienţilor noştri, ei s-au distrat de minune, nouă ne-a ieşit conceptul în totalitate, artiştii invitaţi şi-au făcut treaba din toate punctele de vedere, putem spune că suntem foarte mulţumiţi! Cam 10.000 şi ceva de oameni au fost în total."

Reporter: "Dacă tragem linie, financiar e ok?"





Fady Zaidan: "Da, da, foarte ok. Chiar putem să spunem că suntem mulţumiţi."





Liviu Popescu, proprietar club: "Anul acesta au venit din ce în ce mai mulţi turişti din străinătate, vin străini din toată Europa, vin aici se simt bine. De anul acesta sezonul la Mamaia va dura 4 luni pentru că deschidem chiar din luna mai şi ţinem deschis până la sfârşitul lunii septembrie."

Oficial, pe litoral au fost înregistraţi 40.000 de turişti, 30% dintre aceştia fiind străini. În aceste statistici nu au fost luaţi în calcul cei care au stat la cort sau în pensiuni neclasificate. Aşa se face ca la Vama Veche sunt raportaţi doar 3000 de oaspeţi chit că în ultimele două zile au fost câteva zeci de mii.

Nicolae Bucovala, prim-vice preşedinte FPTR: "Sigur că au fost în jur de 40.000 de turişti şi aici s-a combinat Paştele cu sărbătoarea de 1 mai".





Bogdan Trif, ministrul turismului: "Şi anul acesta deschiderea sezonului estival a fost un succes, am avut foarte mulţi turişti ceea ce este un lucru îmbucurător. Nu vă ascund ca la fel ca în fiecare an am fost în Vamă."

Potrivit hotelierilor prea puţini şi-au prelungit vacanţă până la finalul acestei săptămâni.