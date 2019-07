Cum a fost prinsă de poliție o tânără pe litoral. ”Lăsați aici mașina. Nu mai puteți conduce!”

”Noaptea trecută, în intervalul orar 00.00 - 08.00, pe raza județului Constanța, Direcția Rutieră -IGPR a coordonat o acțiune, care a avut drept scop depistarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

În cadrul acestei acțiuni, au fost controlate 319 autovehicule, au fost testate alcoolscopic 319 persoane, iar 33 de persoane au fost testate cu aparatul DrugTest.

Astfel, polițiștii rutieri au constatat 6 infracțiuni, au aplicat 20 de sancțiuni (în valoare de 29.570 de lei) și au reținut 25 de permise de conducere.

Dintre permisele de conducere, 20 au fost reținute pentru săvârșirea contravenției de conducere sub influența băuturilor alcoolice, 4 pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive și un permis pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.” a anunțat poliția printr-un comunicat.