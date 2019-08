De ce în România nu există nicio fermă de scoici. Anchetă a Inspectorului Pro

Cel mai bun exemplu este creşterea midiilor care ar putea face din sutele de kilometri de coastă un mare furnizor de scoici. În lipsa unei legi care să permită afacerile de pe fundul mării, doar 5 % din scoicile consumate de noi sunt româneşti. ''Inspectorul Pro'' va arăta cine e de vină pentru situaţia creată.

Mâncare tradiţională pentru popoarele care trăiesc pe malul marilor sudice, la noi, midiile încă sunt privite ca nişte delicatese. În România, nu este nicio fermă de scoici, deşi avem la Marea Neagră 250 de kilometri de coastă - cât drumul de la Bucureşti la Vama Veche.

Sistemul de creştere nu este complicat. Midiile se agaţa singure pe frânghii care atârna vertical în apă, iar întreaga structură este susţinută cu ajutorul unor balize plutitoare şi este fixată cu greutăţi pe fundul mării.

La noi, 95 la sută din midiile pe care le mâncăm vin din alte ţări, în special din Bulgaria, unde sunt peste 40 de ferme. Ajung şi la Agigea, pe mesele unui restaurant de pe malul mării.

Matei Datcu: "Astea sunt midiile de la o crescătorie din Bulgaria, mie îmi plac ca şi gust, dar problema lor este aşa: cum e la bulgari, ei nu se prea preocupa de marfă, au mulţi clienţi uite au foarte multe din astea. Noi luăm fiecare scoică la mână, avem şi un aparat, sunt murdare"

Matei a luat ani de zile midii pentru restaurant de la Mirel Crivat, singurul roman care a reuşit să crească scoici, în Marea Neagră. A lucrat la Institutul de Cercetări Marine din Constanța, iar prin '94 şi-a făcut curaj şi a început să experimenteze. Ferma a instalat-o în Agigea, la câţiva metri distanţă de ţărm. Scoicile le-a scos la vânzare 10 ani mai târziu. În 2009, era abia la început.

Mirel Crivat, arhiva RTI: "Livrăm 2 restaurante din când în când numai că trebuie să punem la punct câteva mici detalii "

Lângă aceleaşi două containere din Agigea, l-am găsit şi în 2019.

Mirel Crivat: "Eu din 2010 am început să fac o producţie, primul an a fost 8 tone, al doilea an 16 tone, am ajuns în 2015 la 40 de tone şi în 2016 pregăteam o producţie de 60-80 de tone"

Din păcate, 2016 a fost anul în care Mirel Crivat a închis ferma. L-a învins birocraţia. Iniţial a avut toate avizele, dar după aderarea României la Uniunea Europeană, legislaţia s-a schimbat iar autorităţile noastre nu au reuşit să facă ordine în acest domeniu.

În 2019, situaţia este la fel de confuză. Este un vid legislativ pe care autorităţile nu ştiu sau nu vor să îl rezolve.

Ca să înfiinţezi o fermă, ai nevoie de teren. În cazul nostru, este vorba de Marea Neagră care este proprietate publică, aflată în administrarea Apelor Romane, instituţie coordonată de Ministerul apelor şi pădurilor. Ar trebui să se poată închiria sau concesiona. Nici la această oră, acest aspect nu a fost reglementat.

Proiectul de hotărâre de guvern care ar fi trebuit să reglementeze acest sector a fost elaborat încă din 2017 pe când premier era Sorin Grindeanu. Iar acum vă citez din motivaţia acestui proiect imposibilitatea deţinerii terenului la Marea Neagră îi împiedica pe investitori în accesarea fondurilor europene impediment ce poate genera pierdere economică, dar şi un impact social negativ pentru comunităţile pescăreşti de pe litoralul Marii Negre."

