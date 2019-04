Experiment în Vama Veche, de 1 Mai. Cât cheltuie un turist într-o singură oră

Dintr-o parte în altă a Vămii, muzica răsună la orice oră. La prânz, nisipul, mesele și barurile sunt pline de oameni fericiți.

Bogdan are mai multe motive de sărbătoare. 3 ani de căsnicie și sosirea pe lume al celui de-al doilea copil: ” Aici mi-am cunoscut cu soția, chiar aici ne-am căsătorit, aici am făcut și copii.. Cheltui undeva la 200-300 de euro pe noapte, dar nu contează când e fericire."

Roxana Hulpe: ”Astăzi suntem turiști împreună cu operatorul meu și avem 200 de lei. Hai să vedem cât putem mânca la prânz. Primul popas îl facem la mâncare. Două sandvișuri ne costă 28 de lei. Iar la acest fast food se vând zilnic peste 800 de sandvișuri. Noi am prins comanda 345 la orele prânzului. Trecem la desert. Două clătite, 30 de lei. Două sticle de apă 10 lei, iar un porumb 8 lei. Turiștii nu lasă să treacă o zi fără un cocktail, care costă cel puțin 40 de lei. Din suma de la început am mai rămas cu 22 de lei. După doar o oră.”

Noaptea, turiștii nu mai numără banii. Mai ales cei care suferă sau își caută perechea.