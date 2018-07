Festivalul Neversea a ajuns la final. Mesajul transmis de The Script imediat după concert

Petrecăreții nu s-au dezis nici duminică noapte și au dansat până la răsărit, dornici să se bucure de fiecare clipă și de ritmurile electrizante.

Pe scenă au urcat din nou artiști cunoscuți în întreaga lume, care au reușit să-i unească prin muzică pe cei peste 60 de mii de oameni prezenți.

Solitstul trupei The Script a apărut pe scena principală de la Neversea în aplauzele zecilor de mii de fani şi pe ritmul energizant al tobelor.

Ca la un semn, mulţimea s-a dezlănţuit, iar artiştii au vibrat la unison cu publicul.

"Noi am crezut că este doar un festival de dans şi ne gândeam oare de ce au contactat The Script. Noi nu ştiam de ce oare am venit aici, să cântăm la un festival de dans, apoi am văzut toate distribuirile oamenilor pe Instagram şi am văzut câţi oameni ne aşteaptă aici", a explicat Mark Sheehan.

În fața petrecăreţilor a ajuns şi trupa Scooter, cunoscută în întreaga lume.

"Sunt fan Scooter pentru că cu el am crescut", spune o tânără.

La malul mării a cântat şi trupa Vama.

Spre dimineaţă, după ore în şir de distracţie, spectatorii nu au dat semne de oboseală. Şi au dansat fără oprire când pe scenă au urcat Axwell & Ingrosso.

Nici Dj-ul Steve Aoki nu a fost mai prejos, aşteptat cu nerăbdare de cei prezenţi.

La final, artistul a aruncat spre public un tort, o tradiţie pe care o respectă la fiecare show.

Povestea Neversea din acest an s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.