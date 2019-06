Imagini îngrijorătoare cu cantitatea uriașă de deșeuri din Marea Neagră. Avertismentul dat de CE

Problema este că 90 la sută din resturile ajunse în apă sunt din plastic. Iar bucăți din plastic au fost descoperite în corpul mai multor organisme vii care trăiesc în Marea Neagră, cum ar fi scoicile și peștii.

Secvenţe cu zeci de pungi şi bucăţi de pet-uri aşternute pe fundul apei, printre alge, au fost filmate în Marea Neagră, anul trecut. Imaginile descriu întocmai dezastrul din adâncuri. Potrivit reprezentanţilor Comisiei Europene, după partea de vest a Mediteranei, Marea Neagră conţine cea mai mare densitate de gunoaie produse de om şi ajunse în mediul marin din Uniunea Europeană. 90 la sută din resturi sunt din plastic.

Tania Zaharia, cercetător științific INCDM Constanța: "Aceste plastice se desfac în mici componente, mici particule care sunt ingerate de către organismele din mare. Vorbim de organismele zooplanctonice, care la rândul lor sunt ingerate de peşti şi după aceea ajung la noi în farfurie şi consumăm de fapt aceste produse toxice fără să ne dăm seama."

Cele mai multe deşeuri din Marea Neagră sunt PET-uri, tacâmuri, pahare de unică folosinţă şi pungi din plasc. Majoritatea ajung în apă de pe plajă.

Anul trecut, ecologiştii de la Mare Nostrum spun că a fost cel mai murdar de când monitorizează litoralul. 6.000 de tone de plastic şi mucuri de ţigară au fost strânse de pe nisip.

Angelica Baiu, reprezentant Mare Nostrum: "Avem şi paiele pe care oamenii le utilizează la băuturi, avem şi bucăţile de plastic mai mari de 2,5 metri, dar şi capacele de la sticlele de băuturi care ajung pe plajă. Numărul deşeurilor a crescut de la an la an, dacă în 2016 aveam în jur de 3.000 de astfel de elemente , am ajuns ca în luna aprilie a acestui an să avem 12.518, deci de 4 ori mai mult."

Cercetătorii Institutului de Cercetare şi Dezvoltare Marină din Constanța, care au analizat nisipul de pe litoral şi organismele vii din mare, au ajuns la o concluzie alarmantă.

Plasticul a devenit una dintre cele mai mari ameninţări la adresa Mării Negre. Particule de plastic au fost găsite în carnea peştilor şi a scoicilor.

Elena Stoica, cercetător INCDM Constanța: "Aceste plastice care reprezintă poluantul major ajung, din nefericire, să intre în veriga trofică ce afectează deopotrivă toate organismele, până la mamifere mari, dar şi filtratoarele, ele sunt de bază şi care sunt folosite în alimentaţia umană."

Faptul că Marea Neagră a devenit atât de poluată a fost sesizat şi de pescari. În plasele lor se prinde, pe lângă pește, o cantitate mare de gunoaie.

"Pe lângă pește prind şi PET-uri, pot să spun şi ce a fost - apă minerală. Plastic, saci...", spune un pescar.

Uniunea Europeană încearcă să combată poluarea mărilor şi de curând a luat o decizie radicală. Din 2021, produsele de unică folosinţă din plastic, precum tacâmurile şi paiele vor fi interzise. În acelaşi timp, proiectele de eliminare a deşeurilor ajunse în mediul marin vor primi finanţare.