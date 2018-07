La mare cu cortul. Turiștii plătesc pentru cazare de 10 ori mai puțin decât la hotel

Pentru Vamă Veche, cortul este simbolul etern. Sunt puţine restricţii de campare, iar în zona de nord ajunge doar sunetul mării.

Reporter: „Care este atmosfera de aici?”

Turist: „De relaxare. Suntem mai aproape unul de altul, e mai intim."

În Vamă sunt şi campinguri foarte bine puse la punct. Spre exemplu, turiştii au acces la maşini de spălat, la un cinema în aer liber şi la terase de unde pot să privească în tihnă răsăritul.

Tiberiu, administrator camping Vama Veche: „Avem şi corturi de închiriat. Depinde, pot veni şi cu corturile lor. Corturi duble 15 şi 30 de lei şi taxe sunt de persoană de 31 de lei."

Sergiu şi Răzvan sunt din Oradea şi vor sta o săptămână la mare.

Sergiu:„Cu bucătăria asta am venit de acasă, să facem o ciorbă bună de Bihor. Am adus şi palincă, deci e extraordinar."

Dar cei mai mulţi dintre adepţii acestuit tip de turism sunt în Mamaia, într-un camping care până acum câţiva ani era înconjurat de copaci, departe de aglomeraţia din staţiune. Cei cu rulote plătesc 30 de lei pe zi, ceea ce înseamnă de 10 ori mai puţin că la hotel. Un loc pentru cort costă 10 lei pe zi. Szolt locuieşte în Budapesta de 10 ani şi vine în fiecare an.

Szolt: „Tre' să facem chestia asta şi nu ştim fiecare piesă unde vine, că suntem obosiţi după drum. Venind aici am fost la lacul Bălea, am urcat sus am dormit o noapte acolo.”

Reporter: „Ce înseamnă vacanţă la rulotă?”

Szolt: „Libertate, hotel cu o mie de stele şi atât."

Tot în Mamaia se afla și Maria. Luna viitoare împlineşte 82 de ani şi de cel puţin 40 îşi petrece verile în campinguri.

Maria: „Aici avem vasele, farfurii, tot ce ne trebuie şi aici avem legumele. Am făcut piaţa."

Pentru cei care adoră confortul hotelurilor şi atmofera din restaurante, filosofia acestor oameni este greu de înţeles.

Turistă: „Am toată libertatea. Fac ce vreau, când vreau, mănânc ce vreau. Asta înseamnă pentru mine vacanţă."

La mare sunt cel puţin zece campinguri. Cele mai multe sunt în sudul litoralului şi în Năvodari.