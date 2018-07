Litoralul românesc, îngropat în gunoaie. Ce măsuri au luat autoritățile

Plajele sunt supravegheate de poliţişti locali în civil, care vor da sancţiuni, dar vor să descurajeze şi comerţul ambulant.

Plaja din Mamaia, la orele prânzului. Nimeni nu bănuieşte că printre turişti se plimbă şi poliţişti locali în civil care îi vânează pe cei fără bun simţ. Să luăm de exemplu un turist care stă pe şezlong, iar lângă el a depozitat mai multe gunoaie.

PolițistȘ "Mă scuzaţi, sunt Mircea Săulea de la Direcţia Generală Poliţia Locală. Vreau doar să vă pun în vedere faptul că dacă lăsaţi ambalaje şi peturi pe plajă când plecaţi sunteţi pasibil de amendă între 400 şi 800 de lei şi acţiunile aceseta le vom face zilnic. Oricum le luăm."

Această doamnă se uita fix la echipajele de poliţie, apoi îşi îngroapă fără nicio grijă mucul în nisip. Răspunsul este năucitor.

Turistă: “Am băgat-o în nisip unde era să o bag?!”

Polițist: “Pe plajă aveţi coşuri de gunoi.”

Turistă: “Nu am văzut, nu am văzut.”

Polițist: “Sunt puţin mai în spate.”

Turistă: “Da? Pe bune?”

Managerii beach barurilor caută soluţii ca să-i determine pe clienţi să nu mai arunce resturile în nisip. Anul acesta au montat scrumiere pe stâlpii de susţinere ai umbrelelor de plajă.

George, manager plaja şi restaurant: ”Anul trecut aveam scrumierele lăsate aici pe măsuţă şi am văzut că nu erau luate în seama ba erau sub şezlong ba sub măsuţă. Acum am ales să le punem pe stâlpul umbrelei pentru că vrei nu vrei o vezi. Cu toate astea sunt şi clienţi care refuză să le vadă.”

Pe lângă turiştii certaţi cu bunul simţ, poliţiştii îi vânează şi pe vânzătorii ambulanţi de porumb fiert, pufuleţi şi gogoşi.

Potrivit Eurostat, un român strânge, în medie, un kilogram de gunoi menajer pe zi. Iar pe litoral, turiştii care fac plajă, lasă în urmă lor 2 kilograme şi jumătate de gunoi pe zi.

Turist: “Suntem mult în urmă, mult în urmă. Trebuie să facem cu toţii un efort ca să ajunge, încă nu suntem. Educaţia în primul rând din şcoli părinţii acasă “

Turistă: :Cred că ar trebui să avem grijă cu toţii de curăţenie în primul rând şi în al doilea rând ar fi necesar să impunem câteva reguli.”

În timpul sezonului estival, în doar două săptămâni, de la mare se strâng aproape 217 tone de gunoi pe zi.