Mărturiile patronilor de hoteluri de pe litoral: "Am legat şezlongurile cu lanțuri pentru că le furau”

Mi-a ajuns! De atâţia ani văd oameni care investesc în afaceri pe litoral şi care încearcă să schimbe în bine ceea ce ani de zile am arătat cu degetul că nu funcţionează la noi, la mare. Am discutat ore în şir cu ei, poate că uneori i-am pus la zid şi nu i-am crezut atunci când povesteau că le este din ce în ce mai greu să păstreze hotelurile, beach barurile şi restaurantele la un nivel cel puţin acceptabil.

Mi-am spus că poate nu mai vor să investească şi că trebuie să-şi asume unele cheltuieli, dar acum încep să le dau dreptate. Zone întregi ale litoralului sunt „ocupate” de oameni lipsiţi de orice educaţie, bun simţ sau jenă.

„Am legat şezlongurile cu lanturi pentru că le furau”

Nu o spun eu! O spune managerul unui hotel de trei stele din Mamaia disperat ca nu ştie cum să mai facă faţă avalanşei de grozăvii făcute de turişti. Hotelul este unul care funcţionează în regim all inclusive sau demipensiune, iar o cameră costă de la 300 de lei/noapte. Nu este ieftin, iar nota lor pe booking este aproape 9. Fiecare turist are rezervat un sezlong pe plaja din faţa hotelului, la fel cum are şi pe marginea piscinei. Şi totuşi, în fiecare zi, vei auzi scandaluri pe plajă între turiştii acestui hotel. Vă vine să credeţi că-şi fură şezlongurile unii altora pentru a-şi invita prietenii cazaţi la alte hoteluri ca să facă plajă gratis pe sezlong. Managerul plajei a încercat în fel şi chip să le explice turiştilor condiţiile în care se poate închiria un sezlong pentru prieteni, dar s-a ajuns până la situaţia extremă încât paturile de plajă sunt legate cu lanţuri de umbrele pentru a nu mai dispărea. INCREDIBIL!

„Estar la plajă tocmai ce cortamos un melón”

„Suntem la plajă, tocmai ce am tăiat un pepene” se aude într-o română amestecată cu spaniolă la doar câteva sezlonguri distanţă de mine. Mă uit la cei doi, cred că au în jur de 50 de ani şi nu-mi vine a crede că scot dintr-o sacoşă o jumătate de pepene pe care îl taie pe măsuţa dintre sezlonguri. În surdină se aude o melodie din Ibiza. Cei doi soţi au venit pregătiţi de acasă cu cuţitul pentru a felia harbuzul hemos ce le curgea pe corp. O fi vreo soluţie de a scăpa de arsurile solare! De unde atâta lipsă de educaţie! A urmat sportul naţional de scuipat seminţele de pepene în nisip, urmat de lăsarea plasei pline cu resturi acolo pe masă la doar… 30 de grade Celsius.