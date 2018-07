Neversea, la final. Aproape 210.000 de turişti au dansat, până în zori, la malul mării

Cu numeroase premii internaţionale şi apreciaţi, inclusiv de Regina Elisabeta a Marii Britanii, irlandezii de la The Script au urcat pentru prima dată pe o scenă în România. S-a întâmplat duminică noapte, la Neversea.

Mark Sheehan, The Script: "Noi am crezut că este doar un festival de dans şi ne gândeam oare de ce au contactat The Script. Noi nu ştiam de ce oare am venit aici, să cântăm la un festival de dans, apoi am văzut toate distribuirile oamenilor pe Instagram şi am văzut câţi oameni ne aşteaptă aici."

În ultima seară a festivalului Neversea, nostalgicii au reatrait atmosfera anilor '90 alături de Scooter.

Tânără: "Sunt fan Scooter pentru că cu el am crescut."

Spectatorii au dansat fără oprire şi când pe scenă au urcat Axwell & Ingrosso. Un spectacol plin de energie a oferit şi DJ-ul american Steve Aoki care şi-a răsplătit fanii cu 12 torturi.

La malul mării a cântat şi Vamă. În cele 4 zile şi 4 nopţi de festival, Neversea a adunat laolaltă peste 210.000 de oameni - susţin organizatorii.

Turişti: "Suntem cu prietenii, am venit să ne distrăm. Patru cinci ore de somn ajung şi muzica e foarte bună."

Doar pe mâncare, băutura şi cazare, turiştii au lăsat în Constantă aproape 10 milioane de euro.

Eduard Chereji, director Neversea: "Neveresea a devenit un brand internaţional. Au venit numai 20.000 de turişti străini. Artiştii se cer să vină ei la festival şi vorbesc frumos de romani. A crescut cu 60.000 numărul participanţilor faţă de anul trecut."

Povestea Neverse din acest an s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii. Cei care vor să participe anul viitor se pot înregistra deja pe pagina de internet a festivalului ca să beneficieze de preţuri reduse.