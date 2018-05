La festivalul de muzică electronică însă, petrecerea continuă și marți noapte.





În cluburile cu pretenții din Mamaia Nord, atmosfera a fost fierbinte. Turiștii au dansat și s-au răsfățat, când la mese șampania le-a fost adusă cu... roaba, la fel ca la Monaco, în cluburile pentru bogații ruși.



Cu o istorie de 25 de ani - timp în care a reușit să devină una dintre cele mai puternice voci din muzica românească - BUG Mafia, a reușit să facă noaptea de neuitat.



Tănăr: ”Atmosfera a fost de nota 20, mi-a plăcut foarte mult, așa că de ultima seară ne-a agitat foarte tare.''



"Am dansat toată seara și cu animatoarele, a venit lumea pe la mine să facă o poză.''



Fetele au fost parcă mai cochete decât ne-au obișnuit zilele trecute, iar domnii nu au renunțat la ochelarii de soare - chit că era noapte: ''Mai mult de atât n-am ce să descriu, se vede tot, nu?''



Băiat: ''Îmi place să mă port cum trebuie . În total, 1000 și ceva de euro, ca să nu mai punem și ceasul...cam 7.000."



La teresele cu pretenții din Mamaia Nord, petrecerile s-au terminat la miezul nopții. Sub cerul luminat de artificii, unii au făcut bilanțul...



Tănără: ''Pe ce se duc 2.000 de euro? Pe roaba de băutură."



Despre petrecerile din Mamaia Nord se va vorbi multă vreme. Imaginile cu elicopeterele care au adus oaspeții au fost distribuite intens pe rețelele de socializare.



Discuții au stârnit și roabele cu care șampania ajungea, însoțită de câte un imn - ales în funcție de prețul băuturii, la mesele turiștilor.



În schimb, la festivalul de muzică electronică petrecerea a continuat până dimineață. Pe mulți, răsăritul i-a găsit pe plajă: dansând sau dormind...



Tânăr: "A fost cea mai tare experiență. Am pierdut noțiunea timpului. A fost foarte frumos. Oameni foarte buni, frumos locul și soarele totul bine și frumos"



În cele 5 zile de distracție, la malul marii s-au legat prietenii frumoase. Alexandru este din Piatra Neamț, iar Josef este italian. Răsăritul i-a prins povestind despre petrecerile la care au luat parte.



Josef: "Este un festival foarte, foarte bun .. Este cel mai bun! Cinci zile cu muzică bună, multă lume, toată lumea este aici francezi, germani, italieni, marocani, toți pentru acest festival. DJ-ii din România sunt foarte buni."



În Mamaia Nord, majoritatea cluburilor s-au închis, dar vor fi pregătite de noi petreceri luna viitoare.