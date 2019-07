Peste 240 de mii de români și străini la Neversea. Mesajul lui Gianluca Vacchi: "Credeți în visele voastre"

Una dintre surprize a fost cea de-a doua apariție a lui Steve AOKI, care s-a indrăgostit de fanii din România și a coborât printre ei. ''Neversea'' a devenit deja un brand. Peste 25.000 de turisti straini au venit special la aceasta editie.

Chiar si in ultima noapte de festival zecile de mii de partipanti pareau neobositi: "Ma simt foarte fericita ca am venit 4 zile si mai rezist, mai pot".

"M-am operat la genunchi. Nu renunț, că-i cel mai misto festival."

Spre marea uimire a tinerilor, DJ-ul american Steve Aoki a revenit pe scena. Si artistul belgian Lost Frequences si-a exprimat admiratia pentru publicul din Romania.

Un mesaj pentru romani a avut si celebrul DJ italian Gianluca Vacchi, care pe retelele sociale are peste 12 milioane de urmăritori: "Credeți în visele voastre. Și să aveți curajul să incercați".

Pe multi dintre cei care au participat la festival, zorii i-au prins pe scarile plajei Modern.

Potrivit organizatorilor, in cele patru nopti de distractie au fost, in total, peste 240 de mii de participanti, cu 15% mai multi fata de editia de anul trecut.

EDY CHEREJI, DIRECTOR COMUNICARE NEVERSEA: "Ce s-a intamplat in acest an la Constanta ne incurajeaza si ne face sa privim cu si mai multa atentie anul urmator, numarul mare de participanti pe care i-am avut in acest an ne obliga deja sa ne gandim poate la o redimensionare a festivalului pentru ca acest lucru e o dovada si ca festivalul va creste de la editie la editie. "

Cei care vor sa participe la Neversea in 2020 se pot inscrie deja pe pagina oficiala a festivalului.