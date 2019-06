Peste 3.000 de locuri de cazare cu all-inclusive pe litoral românesc, din acest an 

Astfel că anul acesta avem cu 30% mai multe unităţi de cazare care oferă pachete cu toate mesele incluse, plus programe de divertisment. Pe lângă staţiunea Mamaia, hoteluri care au adoptat sistemul all inclusive se găsesc şi în staţiunile Olimp sau Venus.

Din acest sezon vor fi în plus pe litoralul românesc peste 3.000 de locuri de cazare în regim all inclusive.

Aşa va funcționa şi un hotel de 4 stele aflat în staţiunea Olimp. Până acum avea clienţi doar în lunile iulie şi august, însă acum patronii speră să aibă cât mai multe camerele pline şi în extrasezon.

Meidan Butnaru, consilier hotel: "O să avem şi un chef bucătar indian pentru indian corner, mâncarea românească care în România o găsim peste tot, plus snacksuri între mese, plus băuturile incluse. Deci aici va fi clar family all inclusive, încercam să fim cum se dă şi cum se găseşte în afară. "

Turiştii vor avea trei mese pe zi, acces la piscină, şezlong şi programe de divertisment seara.

Cristina Bârca, manager hotel: "Sejurul minim este de 3 nopţi, iar tarifele diferă în funcţie de perioadă. Dacă acum în iunie se poate rezerva o cameră dublă cu all inclusive la 400 euro un sejur de 3 nopţi, în iulie august tarifele cresc la peste 1.000 euro acelaşi sejur."

Staţiunea cu cele mai multe hoteluri all-inclusive este Mamaia, urmată Jupiter şi Venus. De anul acesta, găsim hoteluri cu oferte all inclusive şi în Neptun, Olimp şi Saturn.