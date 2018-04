Iar dimineața, cine a băut prea mult și vrea să-și revină, se drege cu niște zeamă de varză acră. În tot acest timp, fetele cochete se întrec în ținute și accesorii ca să dea bine în poze și să adune like-uri.

Două mii de oameni au dansat frenetic pe ritmurile mixate de Gianluca Vacchi, un DJ milionar, care a mai venit la noi în ţară.

Tânără: "Îl cunosc pe Gianluca, am stat la masă cu el când a mai fost în România. Ştim cu toţii, are energie, dansează."

Cu o avere estimată la 450 de milioane de dolari, italianul Gianluca Vacchi este moştenitorul unui imperiu din industria ambalajelor. El a devenit celebru după ce şi-a dezvăluit pe internet viaţa de milionar excentric.



Postările în care italianul dansează, face acrobaţii ori se plimba cu skyjet-ul în costum au ajuns să fie urmărite de peste 11 milioane de oameni de pe toată planeta.

Milionarul italian a fost adus la Mamaia cu o limuzină. Când s-a dezlănţuit pe scenă, în jurul lui au ţâşnit flăcări.

Între timp, mesele s-au umplut cu sticle de şampanie aduse de ospătari cu arficii - aşa cum cere obiceiul locului. Spre noapte, muzica şi-a schimbat ritmul.

După patru nopţi şi cinci zile de distracţie, fetele încă arată impecabil. Au ţinuta studiată şi nu le lipsesc ochelarii de soare.

Tânără: Cât este necesar, cheltuim, că nu pot să apari oricum.

Reporter: Ce e cel mai scump pe tine?

Tânără: Trebuie să zic? Ceasul. Costă 10.000 de euro.

Domnii, în schimb, au alte griji.

Tânăr: "Faptul că eşti un bărbat respectat, că ai mese în locurile exclusiviste, eu asta consider că apreciază o fată şi că eşti un băiat de caracter.''

În Mamaia Nord petrecerile s-au terminat duminică seară cu artificii. La festivalul de muzică electronică, muzica nu s-a mai oprit de 60 de ore.

În corturile festivalului pun muzică peste 90 de DJ. Tim a venit pentru spectacolul de aici din Olanda. Spune că nu a mai dormit de joi, dar are încă energie să ne prezinte locul.

Tim: ”Aş vrea să stau aici pentru totdeauna.”

Pe scena festivalului, DJ-ul Marco Corola a mixat în continuu peste 25 de ore şi şi-a depăşit recordul de anul trecut când a stat non-stop la pupitru o zi întreagă.

Reporter: De cât timp dansezi?

Tânăr: Păi am ajuns ieri dimineaţă, am stat toată ziua şi ieri noapte. Am dormit 5 ore din 24.

Pe lumină, lumea din cluburi s-a mutat pe plajă şi la terase. Aici unii fac paradă cu sumele pe care le-au cheltuit.

Tânăr: Avem mulți bani. De fapt, am cheltuit 2.500 de euro, am plătit cameră vreo 400 şi în rest pe mese.

Reporter: Câţi bani mai ai la tine?

Tânăr: Nu ştiu. Câteva mii de euro, habar nu am.

În timp ce banii domnilor se duc pe distracţie, tinerele au şi-au dat banii pe haine, conştiente ca la petrecerile de zi, aşa ies în evidenţă.

Tânăra: "Am cheltuit pe ţinute câteva mii de euro, pantofii pe care îi am sunt 700 de euro. Eticheta contează."

Tânăra: Mi-am făcut singura ţinuta.

Reporter: Cat ai dat pe pantofi?

Tânăr: Nu pot să spun

Pe litoralul nostru petrec zilele acestea aproape 80.000 de oameni. Jumătate dintre ei sunt la Mamaia.

