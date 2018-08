Plaja pustie de la Tuzla, invadată de terase, șezlonguri și manele: ”Nu mai e sălbatică cum o știam”

Imaginile cu marea azurie şi curată de la Tuzla au făcut înconjurul reţelelor de socializare şi astfel s-a dus vestea acestui loc minunat. Din păcate, odată cu valul de turişti a dispărut mult din farmec.

”Nu mai este la fel de sălbatică aşa cum o ştiam. E destul de aglomerată, mulţi au aflat de zonă. E mai greu de ajuns, dar merită. E şi apa mai curată", spune un tânăr.

Ca să ajungeţi la plajă, trebuie să străbateţi lanurile de porumb pe un drum de pământ. Cei care iubesc sălbăticia nu se lasa însă descurajaţi. Tocmai asta adora.

În urmă cu 3-4 ani, turiştii găseau în zona doar o cherhana cu preparate proaspete şi toata plaja era la dispoziţia lor. Acum însă locul s-a aglomerat cu terase şi gherete care vând mici şi bere.

"Anul trecut nu erau atât de mulţi, mi se părea frumos anul trecut. Dar anul ăsta au venit destul de mulţi. Plusurile ar fi că nu este încă aglomerată ca Mamaia şi preţurile sunt mai ieftine, minusurile - sunt prea mulţi deja. Au venit şi au descoperit plaja", spune un turist.

Administratorul unei terase a amenajat şi toalete. Chiar şi aşa, mulţi preferă vechea cazemata de lângă apă, iar gunoaiele, deşi există coşuri pe plajă, le lasă în nisip.

George Toader, administrator plajă: "Vin 20 de persoane, dau un exemplu, trag maşinile foarte aproape de plajă pentru că se poate coborî. Cu boxele fac tămbălău, deranjează şi celelalte persoane care sunt venite să asculte marea, nu să asculte manele sau alte genuri de muzică.”

În Tuzla, puteţi să vă cazaţi doar la localnici, care cer cel mult 100 de lei pe noapte. Pe plajă nu există nicio zonă special amenajata pentru corturi şi, potrivit legii, camparea este ilegală. Chiar şi aşa, unii se încumeta să doarmă chiar lângă mare, cu sunetul valurilor la ureche.

"Patru zile am dormit pe plajă, uitaţi am dormit în sacul de dormit pe nisip. Am avut cazare la o mie de stele. Îmi place liniştea, dar a început să vină lumea şi aici... E al zecelea an când vin aici", spune un tânăr.

Într-un top al celor mai căutate plaje de pe litoralul românesc, Tuzla ocupa locul al 3-lea după Vadu şi Corbu.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!