Reacția ministrului Turismului după ce a fost invitat de un turist în camera de hotel, pe litoral: "Hai să mergem împreună"

Ba chiar un turist din Eforie l-a invitat pe ministrul de resort să vadă în ce cameră a fost cazat. La rândul lor, hotelierii au reclamat haitele de câini care, cel puţin în Năvodari, le pun oaspeţii pe fugă.

Turistă: "Am venit 900 de km am luat camera la ora 5. Şi în cameră erau 2 paturi 70/70 cu copil după noi. Am urcat în cameră, mi-a spus că la 12 luăm camera. Nu am luat-o. Am venit la 2, nu s-a putut nici atunci şi abia la ora 5 am luat camera. Am plătit 3500 de RON. Şi am renunțat la cameră şi suntem instalați la o pensiune."





O turistă povesteşte că nu a reuşit să-şi valorifice tichetele de vacanţă conform planului şi a fost nevoită să achite cazarea într-un alt loc din Eforie. Un alt turist a vrut să-i arate ministrului Turismului în ce condiţii sta la mare.

Turist: "Cine dă stele la hoteluri, hotel de 4 stele nu au plase la geamuri. Hai să mergem împreună. Haideți să mergem împreună!"





Bogdan Trif, ministrul Turismului: "A avut dreptate, camera nu e finalizată. Camerele care nu corespund vor fi declasificare."

Reporter: "Ce probleme sunt?"

Bogdan Trif: "Tavanul nu era finisat, cabluri neizolate. În consecință o să fie sancționat drastic, de la 8.000 la 50.000 de lei."





Emilian, reprezentantul hotelului: "Referitor la această cameră face parte din programul de renovare. Am avut o deficientă cu furnizorul."





Reporter: "De ce aţi dat-o turistului?"





Reprezentant hotel: "Pentru că hotelul e plin şi nu era gata, dar i-am oferit compensații turistului."

La rândul lor, salvamarii s-au plâns ca în unele zone administratorii plajelor nu au lăsat liber cordonul de cinci metri dintre plaja şi mal.

Ioan Deneș, ministrul Apelor şi Pădurilor: "În general pot să zic că se respectă legislația în vigoare cu peturile, dacă se respectă distanță șezlongurilor faţă de apă şi dacă se respectă distanța pentru cearceafuri. Am găsit operatori la care nu am găsit pubele, spațiu pentru cearceafuri şi am dispus ca mâine să propunem măsuri cu termene ca cele mici inadvertente să fie remediate."





Pe de altă parte, şantierul permanent din zona Năvodari, dar şi resturile de mâncare lăsate de turişti pe plajă au atras mai mulţi câini fără stăpân. Hotelierii din această zonă au cerut autorităţilor să se implice.

Reporter: "Pe plajă cum este? Aţi văzut câini vagabonzi?"







Turist: "Unu a fost dar l-au prins."

Potrivit autorităţilor, în acest moment, pe litoral sunt înregistraţi oficiali peste 60.000 de turişti.