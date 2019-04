Reacția unei turiste din Vama Veche, întrebate dacă tânărul care a venit lângă ea ”are succes”

Mii de tineri s-au distrat în cluburile din Mamaia până dimineață, cu șampanie și vinuri de colecție. Și Vama Veche a fost trează, însă aici turiștii au preferat terasele, berea și focul de tabără.

Turistă străină: ”Sunt pentru prima dată în România şi chiar îmi place, e uimitor."

Deşi preţurile în cluburile din Mamaia sunt fabuloase, ospătarii nu au stat o clipă. Până spre seară au cărat la mese câteva sute de roabe pline cu vin şi şampanie.

Cea mai ieftină şampanie costă 12.500 de lei, iar preţul poate urca până la 25.000 de lei.

Turist: "3000 de lei, 4000 de lei maxim, ăsta e nivelul! Ăsta e tot!"

Turist: "Se poate şi 10 mii de euro, se poate şi 100 de euro.”

În staţiunea Mamaia, au ajuns până acum 40.000 de turişti. Mai bine de jumătate dintre ei sunt străini.

În schimb, în sudul litoralului, la Vama Veche, tinerii s-au adunat în jurul unui foc de tabără chiar pe malul mării.

Duminică, în Vamă, după o noapte agitată, unii nu au mai putut adormi. Aşa că şi-au căutat noi prieteni.

Reporter: ”Are succes? Băiatul.”

Turistă: ”Depinde, s-ar putea să aibă acum, depinde..."

Un tânăr a venit din Ucraina la Vama Veche.

Vladimir: "Am plimbat prin toată plaja, am băut ca ultimul animal, dar sunt ok, nu am făcut nimic rău."

Turiştii se pregătesc pentru încă o noapte de distracţie la malul mării.