Reportaj cu camera ascunsă. Șoferii de TAXI racolează turiștii de pe litoral și îi păcălesc cu prețuri uriașe

Ca alternative, în Constanța aveţi autobuzele supraetajate care vă duc până în Nordul staţiunii Mamaia cu 6 lei sau autobuzele locale, mai ieftine.

Şofer: Taxi Mamaia? Taxi Mamaia? O maşină?

Reporter, cu camera ascunsă: Cât e până la Maimaia?

Şofer: Ce hotel?

Reporter: Zona parc.

Şofer: Câţi sunteţi? Singur?

Reporter: Mai sunt cu cineva. Cât e?

Şofer: Cât vreţi voi.

Imediat după ce coboară din tren, între turişti şi taximetrişti începe o negociere care nu ar trebui să aibă loc dacă şoferii ar fi corecţi şi ar folosi aparatele. Fără să ştie că este filmat, un şofer cere 60 de lei pentru o cursă care nu face mai mult de 25 de lei.

Şofer: Unde mergi?

Reporter, camera ascunsă: În Mamaia, dar am găsit deja.

Şofer: Îţi iau mai ieftin, dar unde, unde?

Reporter, cu camera ascunsă: În zona parc.

Şofer: 60 de lei frăţică. Chiar la hotel în faţă.

În faţa gării din Constanța, astfel de episoade se repetă zilnic, de nenumărate ori, chiar sub privirea nepăsătoare a poliţiştilor locali.

Poliţist: Trebuie să facă reclamaţie cel care vă racolează. Dacă nu vă racolează nimeni, eu...

Reporter: Păi eu am fost racolat.

Poliţist: Păi şi ce să facem?!

Reporter: Numai la reclamaţie?

Poliţist: Sigur!

Reporter: Aşa dacă îi vedeţi dumneavoastră nu?

Poliţist: Şi eu ce să fac dacă îl văd pe dânsul...?!

Totuşi, turiştii care ajung în Constanța pot folosi mijloacele de transport în comun care sunt mult mai ieftine şi opresc chiar în faţa gării. Dar în sudul litoralului nu sunt multe alternative. Nici aici şoferii nu prea folosesc aparatele. În Eforie Nord se cere şi 50 de lei pentru o cursă care nu face mai mult de 25 de lei între staţiuni.

Reporter, cu camera ascunsă: La capul Turcului, cât mă costă?

Şofer: 50 de lei.

Reporter, cu camera ascunsă: 50?

Şofer: Da!

Reporter: Nu e prea mult?

Alt şofer: Mai lasă din preţ.

La fel se întâmplă şi în Mangalia unde operează doar două firme de taxi. Ca să ajungi de la gară în Vama Veche cu taxiul, cursa nu costă mai mult de 25-30 de lei şi asta dacă mergi pe timp de noapte. Noi am primit un preţ aproape dublu.

Şofer: Un taxi băiatu?

Reporter: Hello! To Vama Veche. How much? (n.r. Bună! La Vama Veche. Cât costă?)

Şofer: La Vamă? 50 lei.

Taximetriştii care transporta clienţi şi nu folosesc aparatul de taxat riscă amenzi de până la 2.500 de lei.