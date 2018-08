Salteaua sau colacul, pericole mortale în mare. Salvamarii explică de ce pot face mai mult rău decât bine

La Constanța, o fetiță de 12 ani, aflată în grija unui asistent maternal, s-a avântat în apă, deşi pe plajă fusese arborat steagul roşu, care interzice scăldatul. Fata a fost trasă de curenţii puternici, iar un bărbat a scos-o din apă la limită. Ea a ajuns în comă, la spital.

Joi, o altă fetiţă, de 11 ani, a murit înecată la Mangalia. Intrase în mare cu un colac. Salvamarii atrag atenţia că acest accesoriu nu este un dispozitiv de salvare, iar atunci când sunt curenţi puternici, poate face mai mult rău.

Fata de 12 ani s-a avântat în mare în zona plajei Trei Papuci şi - imediat - curenţi puternici au tras-o în adânc. Un bărbat care era în apă i-a zărit trupul şi a încercat să o salveze. A reuşit să o aducă pe nisip şi, ajutat de o asistentă medicală care era la plajă, a început să o resusciteze.

Bărbat: "Am simţit-o la picioare. A luat-o valul. Am scos-o, am chemat salvamarii. Era la 20 şi ceva de metri în larg."

Asistent medical: "Au scos-o din apă, era inconştientă. A avut puls 5 minute, după aia nu a mai avut. I-am făcut masaj."

Între timp, a sosit şi un echipaj de la serviciul de ambulanţă, care a continuat manevrele de resuscitare alături de salvamari.

Salvamar: "I-am acordat primul ajutor şi i-a apărut pulsul."

Fata a fost dusă în comă la spitalul din Constanța, iar doctorii speră să îşi revină.

Din cauza valurilor turbate şi a curenţilor puternici, în sudul litoralului steagul roşu care interzice înotul este arborat de 10 zile. Deşi pericolul este uriaş, turiştii ignoră riscurile şi se avântă inconştienţi în mare. Cei mai expuşi sunt cei care folosesc saltea ori colac.

Salvamar: "Vă rugăm să evitaţi să lăsaţi copiii cu colacele în apă. Aici, curenţii sunt foarte puternici şi vă pot dispărea de sub ochi."

Mamă: ”Este periculos, e foarte periculos, dar noi stăm aici la mal, noi nu ne ducem mai în larg."

Cei care intră cu un colac în apă se cred în siguranţă, dar în realitate lucrurile stau altfel. Aceste articole nautice nu sunt echipamente de salvare, fapt menţionat chiar de producători.

Salvamar: "Persoanele care sunt acum acolo sunt pur şi simplu inconştiente. Se poate întâmpla ca valul să îi răstoarne sau din greşeală poate să se spargă colacul."

Joi, la Mangalia, o fetiţă de 11 ani a murit în valuri după ce s-a avântat în apă cu un colac. Ea a fost lovită de un val puternic, care a smuls-o din colac, apoi curenţii au împins-o în larg.

Salvamar: "Părinţii trebuie să înţeleagă că aceste colace nu prezintă niciun fel de siguranţă, mai ales pe o mare ca asta, curenţii sunt foarte puternici."

Grav este că unii părinţi nu înţeleg aceste riscuri. De cele mai multe ori, pe mal rămân doar cei care au fost la un moment dat în pericol.

Turist: "Oricât de bine ai şti să înoţi, sunt anumiţi curenţi care la un moment dat te pot dezechilibra. Apare un cârcel şi aia a fost."

În România, cei care ignoră avertismentele salvamarilor nu riscă nicio sancţiune şi singura armă pe care echipele de salvare o au împotriva lor este fluierul.

De la începutul sezonului estival, 23 de oameni au murit pe litoral. 5 dintre ei erau copii.