Salvamar bătut chiar de persoana pe care a salvat-o de la înec. „Cred că domul consumase ceva”

Agresorul, un student străin, nu le-a spus nici poliţiştilor ce l-a înfuriat. Acum, tânărul are dosar penal.



Incidentul s-a petrecut duminică după-miază, zi de mare aglomeraţie în Costineşti şi pe tot litoralul. Salvamarul, un bărbat de 30 de ani, tocmai adusese la mal două tinere aflate în pericol.

Eduard Stanca, salvamar: „Venind spre mal, m-am uitat după colegul meu să văd dacă cele două fete sunt în singuranță. Când m-am întors, efectiv nu am avut timp să văd. M-a lovit. M-a lovit, am căzut în apă jos, m-am ridicat. Nu știu de ce a făcut-o , am patru copci. Aşa ceva nu mi s-a mai întâmplat niciodată, ca un salvat să mă bată la mal după ce îl salvez. Aşa ceva este ireal.”

Şi colegii lui sunt consternaţi de cele întâmplate!

Cristi, salvamar: „Am salvat două fete de la înec, după care colegul meu a venit la intervenție, mai era un cuplu tot în aceeași zonă, o zonă periculoasă plină de curenți. La mal, colegul s-a întors să se uite după mine și când s-a întors spre mal, băiatul respectiv l-a lovit. Ulterior, eu am intervenit, l-am imobilizat până la sosirea echipajului de poliţie.”



Martori au fost zeci de turişti care au chemat imediat poliţia.

Turist: „Omul își face treaba, el este aici pentru a ne salva viețile și lumea să aibă reacțiile astea. Am încercat să aplanăm, conflictul dar nu s-a putut.”

Martor: „Cred că domul consumase ceva, nu pot să vă spun ce, dar nu era în toate facultățile mintale care le avea dansul.”



Martor: „E foarte grav. Adică salvezi viaţa unui om și după-aia vine și îl bate. Nu mi se pare normal, părerea mea este să-și primească pedeapsa cuvenită.”

Suspectul, un student străin care locuieşte în Bucureşti, are acum dosar penal.

