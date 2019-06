Șampania, servită la roabă în cluburile din Mamaia. Turistul care a dansat „dansul bețivului”

Sâmbătă noapte, muzica a răsunat în toată staţiunea Mamaia, iar turiştii s-au bucurat din plin de viaţă de noapte.

Fată: „Super atmosfera îmi place foarte mult, e cea mai tare seară. Abia aşteptam să vin la mare, super distracţie.”

Bărbat: „Sărbătorim petrecerea burlacilor al bunului nostru prieten Codruţ, care se ascunde în spatele cameramanului vostru. Atmosfera e foarte bună."

Şampania fină s-a dus la mese cu roaba.

Fată: „Este foarte frumos, muzica şi atmosfera. Sunt Rusaliile luni şi toată lumea este liberă, bugetarii în special.”

Tânăr: „O seară incendiară. Noroc! "

Pe de altă parte, cei dornici de petreceri tematice, s-au încins în hore şi au spart farfurii pe ritmuri greceşti.

Femeie: „Întotdeauna atmosfera aici este deosebită. Noi venim în fiecare an aici de Rusalii."

Bărbat: „Eu iubesc muzica grecească, iubesc tot ce înseamnă Grecia.”

Reporter: „E ceva deosebit în acest dans?”

Bărbat: Se numeşte dansul beţivului, pentru cine nu ştia. Fiecare e pe cinste, dacă ştii cum să-ţi trăieşti viaţa.”

Nu s-au plictisit nici cei dornici de relaxare. Ei s-au aşezat în faţa unui foc de tabără şi s-au bucurat de linişte.

Participant: „Când am văzut focul am văzut focul am zis că asta e pentru noi, suntem sentimentali cu toţii. Artişti, am zis că focul de tabără e pentru noi.”

Reporter: „Cum e atmosfera aici?

Participant: „Foarte frumoasă."

Pe malul mării urmează încă 2 zile şi, probabil, 2 nopţi pline.