Motiv de scandaluri pe litoral. Turist: ”Se certa lumea pe aici, se apucau de păr”

Mai mulți tineri din Timişoara sunt prieteni din copilărie, iar de o săptămână au reunit gașca la mare, în staţiunea Costineşti.

Turist: "Nu am cuvinte să vă descriu, unul mai nebun ca altul, ne distrăm."

Cei care nu au prins loc zilele trecute au venit pe plajă în zori.

Turistă: "De la ora 4 dimineaţa, că mai târziu nu se poate, n-ai şanse să mai găseşti după. Unde sunt mulţi, e şi distracţie."

Turiști: ”Am făcut rezervare, am sunat de ieri, am plătit 5 lei în plus. Totalul a fost 75 lei, 2 şezlonguri şi măsuţa. Pe la 10 nu mai erau locuri, se certa lumea pe aici, se apucau de păr, că e şezlongul meu."

Manager unitate de turism: ”A fost un weekend foarte aglomerat. Gradul de ocupare a staţiunii a fost de 100 la sută. Camerele standard pleacă de la 120 la 180 lei."

În Eforie Nord, unde au găsit mai mult loc pe plajă, turiştii au încins o horă imensă pe muzica pusă de un DJ.