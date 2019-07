Stațiunea care a ajuns ”rușinea” litoralului. Ce a găsit aici un străin: ”Nu mă mai întorc”

Oraşul dintre ape, Eforie, este aşezat pe o fâşie de pământ între Marea Neagră şi lacul Techirghiol, oferind turiştilor relaxarea plajei şi beneficiile nămolului sapropelic. Dar Nord sau Sud, cele două Eforii ne oferă parcă toate motivele pentru a le ocoli în această vară. Nordul este un imens şantier dezordonat, iar Sudul îţi dă impresia unei staţiuni părăsite.

Turist: „Seara ne place foarte mult Eforie Nord, că nu se vede mizeria, dezastrul de pe străzi. Dezolant ce se întâmplă. Noi putem ocoli obstacolele, dar vârstnicii care vin aici pentru tratament nu văd. Sunt expuşi unui pericol. Am fost în vizită şi în Eforie Sud. Am înţeles că, sub aceeaşi umbrelă administrativă, cred că problema este acolo. Cred că ar trebui să audă domnul primar. Suntem români şi trebuie să simţim româneşte litoralul ăsta."

În Eforie Nord, lucrări ample brăzdează staţiunea. Străzile care duc la plajă sunt sparte de la un capăt la altul, fără trotuare în unele zone, iar nori de praf te învăluie de peste tot.

Turist străin: „Foarte urât, nu vezi cum sunt drumurile? Jegos, foarte jegos. Este foarte, foarte murdar. Îmi pare rău, trebuie să facă ceva, nu mă mai întorc aici, probabil a fost ultima dată."

Staţiunea este într-un amplu proces de schimbare, cu fonduri europene. În prezent, sunt în implementare patru proiecte, de peste zece milioane de euro. Două străzi vor fi reabilitate, lacul Belona va fi ecologizat, iar două parcuri vor fi amenajate de la zero.

Lucrările au început în primăvară şi au fost oprite, în iunie, odată cu venirea turiştilor. În urmă cu o lună, echipa „Inspectorul PRO” a stat de vorbă cu primarul Robert Şerban.

Robert Șerban, primar: „Până pe 20 iunie va fi circulabil.”

Reporter: „Se lucrează?”

Primar: „Este o finanțare europeană. Nu pot opri lucrările."

Reporter: „Circulabil la nivel de...?"

Robert Șerban: „Sper să putem pune primul strat de uzură."

Şi cu speranţele am rămas…20 iunie a trecut demult, dar bulevardul care face legătura între oraş şi plajă a rămas la nivel de piatră şi pământ, devenind o provocare pentru şoferi şi un risc pentru maşini.

Robert Şerban: „Singurul motiv care va împiedica este foarte greu să le evacuăm este circulabil. Am putea încerca să discutăm cu constructorul. Am discutat şi înainte, dar volumul mare de turişti nu ne mai permite să continuăm lucrările."

Marcel Iftimie este şeful poliţiei locale. Susţine poziţia domnului primar.

Marcel Iftimie, şeful Poliţiei Locale: „Având în vedere că deja bulevardul este plin de maşini, este foarte greu. Să dăm maşinile la o parte.”

Reporter: „Asta e problema? Dacă maşinile s-ar muta, s-ar turna?”

Șeful Poliției Locale: „Nu ai cum fizic să le dai, nici să vrei nu poţi. Doi poliţişti nu poate să facă treaba asta pe un bulevard întreg. Dar vă zic, bulevardul se prezintă foarte bine."

Înţelegem cu toţii de ce acum Eforie Nord este un adevărat şantier și că staţiunea are nevoie de aceste lucrări. Ce este de neacceptat este faptul că administraţia locală nu a luat măsuri pentru a limita disconfortul resimţit de turişti.

Reporter: „Cum e cu căruciorul?”

Turist: „E nemaipomenit! Nu vedeţi cum e? Slalom printre jaloane!"

Slalom printre jaloane

Pietrişul a rămas în mijlocul drumului. Dalele au fost scoase de pe trotuar şi abandonate, în grămezi dezordonate, peste tot.

Turiștii se împiedică de ţevi rămase în mijlocul drumului. Asta în cazul în care nu au fost pur şi simplu abandonate, blocând accesul către plajă. Nu ne mai miră că în aceste condiţii staţiunea s-a umplut de câini vagabonzi…Lăsăm în urma acest peisaj dezolant echipa „Inspectorul PRO” a vizitat și sora din Sud.

Camelia Donțu: „Eforie Sud se află sub aceeaşi administraţie locală ca Eforie Nord, dar de-a lungul anilor cele două staţiuni s-au dezvoltat în mod diferit. În timp ce, în ciuda lucrărilor, Nordul se afla în topul preferinţelor turiştilor, Sudul se află în coada clasamentului - poate şi pentru că aici, în Eforie Sud plajele sunt mai înguste, locurile de cazare sunt mai puţine şi nici în timpul liber nu prea ai ce să faci."

Ai impresia că Eforie Sud este o staţiune de care autorităţile locale au uitat, de-a lungul anilor, că o au în administrare. A încremenit în timp, spre dezamăgirea turiştilor care vin aici de ani de zile și care au văzut cum Eforie Sud moare sub ochii lor,

Turist: „Își bat joc de staţiunea asta, păcat. De 32 de ani, vin, am adus mii de copii. Uitaţi-vă hal de plajă, nu se poate aşa ceva!”

Reporter: „În 32 de ani, s-a schimbat ceva?”

Turist: „Nimic decât această alee, în rest nimic. E o staţiune pe care o iubesc şi multă lume o iubeşte, dar lumea vine să facă plajă! Unde? Pe bolovani, pe pietre?"

Buruieni şi gunoaie sunt peste tot. Plajele sunt neîngrijite, iar scările pe care urcă turiştii de la malul mării până în staţiune sunt o ruşine…Fiecare treaptă se transformă într-un chin pentru cei mai în vârstă.

Turistă: „În fiecare an vin, de 19 ani ,dar aşa ceva nu mi-am imaginat..."

Turist: „De 40 ani, nu au mai făcut nimic.”

Faleza a rămas a nimănui pentru că două instituţii care ar trebui să fie de aceeaşi parte a baricadei - primăria şi Apele Române - îşi dispută în instanţă dreptul de proprietatea asupra zonei. Pe de altă parte, chiar dacă legal primăria susţine că nu poate face lucrări de reparaţii, gunoiul ar fi putut fi strâns.

Turist: „Ni se rupe sufletul că nimeni nu face nimic…fără cuvinte…"

Fonduri europene au fost atrase şi pentru Eforie Sud. Lucrările nu au început încă. Autorităţile locale se mândresc cu felul în care vor arăta, în viitor, cele două Eforii şi ignoră prezentul pentru care zeci de mii de turişti au economisit un an întreg.

Dar şi pierderile investitorilor care îşi văd clienţii plecând spre alte staţiuni. Da, e timpul pentru schimbare pe litoralul românesc, dar totul trebuie făcut cu respect, pentru turişti. Altfel riscăm să nu se mai întoarcă, la malul mării negre…

Turist: „Ne oferă Dumnezeu aşa lucruri frumoase, păcat. De ce se plecăm la Bulgari şi greci, când putem să ne bucurăm de ceea ce avem noi în România?”

Neregulile din Eforie au fost semnalate chiar de cetățeni. Aşa că dacă sunteţi nemulţumiţi de condiţiile primite, filmaţi cu telefonul mobil tot ce vă strica vacanţă. Așteptăm pe pagina de Facebook Inspectorul Pro imaginile şi sesizările dvs. Putem schimba împreună fața litoralului românesc.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!