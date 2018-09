Litoralul, transformat îm bazar. „Aşa trebuie, clientului îi place să fie oriental cât mai mult”

Tonetele cu popcorn stau înghesuite între umeraşe cu haine şi accesorii, iar şaormeriile parfumează colecţiile de costume de vară. Din tot peisajul, nu lipsesc turiştii dornici de cumpărături.

Reporter: „Ce iubesc turiştii pe litoralul românesc? Aceste bazaruri pe care le întâlnim în fiecare staţiune! Fie că vorbim despre magazine sau tarabe viu colorate, aşezate unul lângă celălalt, la care găsim tot felul de produse, începând de la jucării, haine, produse cosmetice sau bijuterii, toate atrag privirile călătorului!"

Strada Litoralului din Costineşti e un adevărat bazar, cu muzică şi oferte care mai de care.

Comerciant: „Durează 40 de minute până scoatem afară toată marfa.”

Reporter: „Asta e atmosfera de la tine?”

Comerciant: „Da aşa trebuie să fie. Clientului îi place să fie oriental cât mai mult."

Orman a venit din Turcia şi spune că are negustoria în sânge. Preţurile pornesc de la un leu. Cele mai scumpe sunt hainele: tricourile - 20 de lei, costumele de baie - 30 şi accesoriile - 40.

Orman, vânzător: „Se cheamă litoral bazaar şi avem de toate.”

Reporter. „Începem de la papuci, costum de baie, haine de club. Am rochiţe, pălării, bască... Colecţia nouă! Eu atrag clienţi pentru că tot ce doreşte clientul eu am, nu există ceva ce să nu am!"

Tânăr: „În altă parte nu prea găseşti prostii din astea.”

Reporter: „Ce ţi se pare util de aici?”

Tânăr: „Depinde cine ce are nevoie! Tot."

Băieţii de la shaorma au şi ei ritmul lor şi propria metodă de a atrage clienţi: îi strigă în rime.

Vânzător de shaorma: „Da domnu' cu pălărie, servim doar la farfurie!"

Andrei, vânzător shaorma: „Arată ca un bazar, dar un bazar frumos de litoral, de România. Ce, nu e frumos?”

Muzica răsună peste tot.

Comerciant: „Îi înveselim, ascultăm şi noi aici de plictiseală!"

Bâlci în toată regula este şi în Eforie, pe Aleea Panseluţelor.

Reporter: „Le place turiştilor muzica ta?”

Vânzător: „Da, unora le place, altora nu!"

Turist: „Sunt multe mărfuri la un loc pe o mică stradă! Depinde de gusturi şi de ce îţi trebuie. Nu am văzut o marfă de calitate, care să te atragă să o ţii în casa cu drag!"

Turist: „Sunt prea multe tarabe şi multe lucruri în afara magazinelor."

Femeie: „Aglomeraţia, tarabe colorate, prea multe!”

Reporter: „E ceva ce vă atrage?”

Femeie: „ Nu!"

Femeie: „Căutam o rochie!”

Reporter: „Aţi găsit?”

Femeie: „ Nu! Ne ducem la Bucureşti!”

Reporter: „Vă place aici?”

Femeie: „Da. Tot!"

Vânzătorii spun că au în plan să ţină deschis toată luna septembrie.