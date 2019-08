Țepele luate de turiști pe litoral. Camere cu gândaci, locuri de joacă periculoase și gunoaie

Altfel, riscaţi să vă treziţi într-o mansardă mucegăită şi plină de gândaci sau într-un hotel care a rămas cu dotarea de acum 50 de ani.

„Inspectorul Pro'' vă arată care sunt motivele pentru care, şi în acest an, peste două sute de mii de turişti preferă litoralul vecinilor.

Nu găsesc cazare, nu au încredere în ofertele online sau se lovesc de nişte tarife exagerate. Sunt câteva dintre motivele pentru care încă sunt turişti care preferă să stea la particulari, pe litoralul românesc. Vorbim de cei care lucrează „la negru" și care de obicei te „agaţă” de pe stradă.

La fel au fost racolaţi şi doi bucureşteni, care s-au cazat în Eforie Nord, într-o casă cu două camere, aflată într-o curte comună cu mai multe locuinţe naţionalizate. Soţul a povestit întreaga aventură pe pagina de Facebook „Inspectorul Pro”.

Turist: „Am fost abordat de o gazdă pentru a ne oferi cazare. Eu şi soţia nu puteam sta decât pentru o noapte şi am acceptat pentru preţul de 150 de lei. Am făcut duş, am ieşit pe afară şi când ne-am întors ce să vezi mişună de gândaci".

Turiştii noştri au părăsit locuinţa în toiul nopţii, după ce câţiva copii au intrat peste ei în casă. Echipa „Inspectorul Pro” a mers în Eforie Nord, să stea de vorbă cu gazda. Filmat cu camera ascunsă, omul a negat că ar închiria camere.



Reporter: „Bună ziua! Aveţi cumva camera de închiriat?”

Bărbat: „Nu!”

Reporter: „Ne-a spus cineva că aţi avea…”

Bărbat: „Nu!”

După ce a stat de vorbă cu echipa „Inspectorul Pro”, omul a dispărut. Atenţie, însă, într-o astfel de situaţie, nu ai cui să ceri banii înapoi şi nu poţi sesiza autorităţile cu rol de control.

Turist: „Când venim, tot aşa la plezneală mergem. Ne convine, bine. Nu, la revedere.”

Reporter: „Cât aţi plătit?”

Turist: „150 de lei.”

Reporter: „De ce la vilă şi nu la hotel?”

Turist: „Pentru că nu îmi permit la hotel."

De experienţe neplăcute poţi avea parte şi dacă te cazezi la hotel pe litoralul românesc.

În Neptun, mai multe hoteluri sunt în renovare. Un lucru bun, de altfel, doar că proprietarii au decis să închirieze camerele înainte ca lucrările de reparaţii şi modernizare să fie gata. Drept urmare, turiştii se trezesc în mijlocul unui adevărat şantier.

Cum a păţit o turistă la Hotelul Balea din Neptun. Ne-a împărtăşit experienţa ei, pe pagina de Facebook „Inspectorul Pro.”

Turistă: „În hotel se renovează în timpul verii, în timp ce turiştii sunt cazaţi în plină mizerie. Drumul până la restaurant e plin de moloz.”

Pentru o cameră de 2 stele, turiştii au plătit 185 de lei pe noapte. Au făcut rezervarea pe un site de rezervări hoteliere, unde unitatea a primit din partea celor cazaţi o notă slabă, de 6.3. Turiştii au lăsat comentarii în care vorbesc despre paragina hotelului dar şi despre faptul că necesită renovare masivă.

Turist: „Televizorul e pe scaun, nici nu ajunge până la priză.”

Turist: „Frigiderul ia uitaţi cum arată! Nu, nu, dar e bun! Frigiderul ca frigiderul, funcţionează, e curat înăuntru.”



Hotelul care aparţine fraţilor Micula a fost închiriat de un întreprinzător din Straja, care l-a renovat parţial. 220 de camere sunt acum clasificate la 3 stele şi 89 la 2 stele.

Daniel Bețiu, administrator hotel: „Asta este camera renovată, uitaţi-vă cum arată. Mobilierul vechi este recondiţionat. În rest, totul este schimbat: de la instalaţie sanitară, la instalaţie electrică. Am montat şi instalaţii de aer condiţionat şi camera led."

Mai mulţi turişti au trimis imagini de la hotelul Atrium din localitatea 23 August, nemulţumiţi de condiţiile din complexul clasificat la 4 stele. Oamenii au fost atraşi de regimul all inclusive şi de facilităţile menite să asigure o vacanţă de vis, aşa cum scrie pe site-ul hotelului: piscine, restaurant, plajă privată.

Turist: „Am găsit tăvi cu farfurii cu mâncare puse peste gunoaie, în spațiul de la piscină. Erau anumite rigole descoperite, în care copii își prindeau foarte ușor piciorul acolo.”

Un turist din Huşi a plătit 3500 de lei pentru 5 zile de cazare. Când a ajuns la hotel, a descoperit că acesta este într-un câmp, iar pentru a ajunge la plajă trebuie să treci o cale ferată. Mâncarea I s-a părut de slabă calitate, iar dotările nedemne de un hotel de 4 stele. Nemultumit, a plecat după 2 zile.

Turist: „Tavanul din spațiul de joacă era într-o parte prăbuşit şi din acel tavan curgea apă!”

Reprezentanţii hotelului susţin, însă, că plângerile turiştilor sunt neîntemeiate. Atrium a preluat managementul complexului de la principalul proprietar, aflat în insolvență, în această primăvară. În acelaşi resort există însă şi camere cu alţi proprietari, constituiţi într-o asociaţie.

Reprezentanţii hotelului au precizat că „lucrările de mari mentenanţă cad în sarcina proprietarilor. Se pare că asociația proprietarilor dorește să fie exonerată de aceste costuri ori își urmează alte motive pentru că Atrium să nu activeze în această locație?”

Din păcate, litoralul românesc încă mai are multe de pus la punct. În iulie, în doar 7 zile, inspectorii OPC au aplicat operatorilor economici de la malul mării peste 300 de sancţiuni. Amenzile au însumat 700 de milioane de lei. Şi ne mai mirăm că sute de mii de români aleg în fiecare an să plece spre Grecia sau Bulgaria.

