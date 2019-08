Hotelierii dezvăluie cele mai rușinoase lucruri făcute de turiști. ”Pregătea masa pe noptieră, cu zarzavat, cu oală”

Unii se poartă ca la cort şi gătesc ciorbe şi felul doi. În final, camerele rămân pline de coji de seminţe, au lenjeria distrusă şi bateriile de la baie, smulse. Unii hotelieri au început şi la noi,să-i oblige pe turişti să garanteze sejurul cu un card bancar.

Aşa arată balconul unei camere de hotel din staţiunea Mamaia, la doar câteva minute după ce turiştii şi-au încheiat vacanţă. Un adevărat covor din coji de seminţe porneşte din cameră şi ajunge până la terasă.

Alina Puzdra, cameristă: "Prosoape, bateriile rupte, veceurile înfundate, lenjeria ruptă, practic distrusă, baia foarte foarte murdară, prosoape tot, tot, aruncat...e aruncă prin cameră, nu contează, pasta de dinţi, cu orice, balcoanele pline cu fructe cu legume aruncate, e groaznic ce găsim în urmă."

Cristina, guvernantă hotel: "Am avut un turist care ne-a anunţat că nu are apă la baie, am venit cu instalatorul, am probat chiuvetă, am probat duşul, am probat bazinul la veceu şi i-am spus văd că aveţi apă, la care zice ”aaa de aici se apasa...”efectiv nu am mai avut ce să-I mai spun...".

Deşi se cazează în hoteluri all inclusive unde mesele principale sunt asigurate şi există în permanenţă un bufet pentru gustări, mulţi se aprovizionează temeinic cu alimente, pe care le depozitează în minifrigiderele din camere. Multe sunt produse perisabile de care uită şi le lăsa acolo stricate.

Cristina, guvernanta hotel: Ne-a mirosit a mâncare, nu ştiam de unde vine mirosul, era într-o cameră în care doamna venise dotată cu tot ce trebuie din bucătărie şi îşi pregătea masa în camera pe o plită, pe noptieră, cu zarzavat, cu oală cu tot ce îi trebuia. După miros cred că făcea un fel de ciorbă, ceva...

Reporter: Într-un hotel all inclusive?

Cristina: Da, într- un hotel în care au cinci mese pe zi… se mănâncă în pat, se vine cu geamantane pline de mâncare, se sparg seminţe în cameră de scoatem cu sacii.

La rândul lor oaspeţii admit că mai pregătesc câte ceva de mâncare atunci când ajung în cameră, deşi au mesele asigurate.

Reporter: Când ajungeţi în cameră mai ciuguliţi câte ceva, o gustărică mică?

Turist: Da, mai gustăm.

Reporter: Ce vă faceţi în cameră?

Turist: Aseara am avut ciorbiţa, ciorbiţa de pasăre, eram obosiţi şi am mâncat o ciorbiţă de pasăre.

Hotelierii susţin că cele mai mari probleme le-au avut cu cei care ajung la mare cu ajutorul vaucherelor de vacanţă sau cu cei care se află pentru prima dată într-un concediu pe litoral.