Turiștii, încântați de condițiile de pe litoral. Vor să își prelungească vacanța

Plajele din Mamaia erau pline de oameni dornici să se bronzeze. Mulţi au venit dimineaţa, ca să prindă un şezlong.

Turistă: "Am remarcat că de ieri deja a început să se aglomereze, dar nu mă deranjează. Am luat fiecare plajă la rând, fiecare loc şi aici am simţit că este cel mai potrivit să mă aşez. Este o energie absolut plăcută. Aş invita pe toată lumea la mare în weekend-ul ăsta."

Administrator plajă: "Ar fi de preferat din acest moment până la sfârşitul sezonului ca să se rezerve, să fie siguri că prind un loc la perne, la mese. Mesele sunt toate rezervate pentru weekend-ul acesta."

Turiste: ”Avem noroc acum în ultimele zile cu vremea, plaja aceasta este absolut superbă. Avem norocul să nu avem umbră de la fel de fel de blocuri sau alte construcţii neterminate, deci este absolut minunat."

Turistă: "Chiar a fost puţin vânt, sincer, şi acuma mi se pare foarte cald, foarte relaxant, îmi place foarte mult."

Sunt pline şi restaurantele sau terasele.

Șef sală restaurant: "Pentru grupuri, recomandăm o rezervare, ca să nu cumva să rămână nemâncaţi seara. Toţi ne întreabă de fructe de mare, au cam renunţat la fast food şi pizza. Le recomandăm să sune înainte ca să nu vină degeaba şi să nu găsească un loc liber."

Alţii au fugit de aglomeraţia din Mamaia şi au făcut plajă la Năvodari.

Turistă: "E mult mai linişte faţă de alte locuri, nu e aşa de aglomerat, e şi apa curată. E mică, numai bine pentru copii. E suficient loc pentru prosop."

Turist: "Foarte bună vremea la mare, foarte frumos. Suntem de miercuri, vrem să ne mai prelungim cu o zi, asta vorbeam mai devreme cu soţia, foarte frumos."

Turistă: "Venim cam în fiecare weekend, iar copiii vara o petrec aici. Este vreme de venit la mare, deci toată lumea să profite şi să fugă în weekend."

Şi duinică vremea se anunţă la fel de frumoasă pe litoral.