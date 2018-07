Lecții de echitație la malul mării. ”O experiență unică”

Herghelia din Mangalia are porţile deschise în fiecare zi de la ora 8 până la 6 seara în sezonul estival. Puteţi admira 250 de cai din rasa pur sânge arab, iar dacă vă încumetaţi puteţi să vă urcaţi în șa.

Stanislav, turist din Slovacia: "Am aflat despre herghelie pe TripAvisor. Am văzut că este o herghelie mare şi am zis că e o oportunitate bună ca să se plimbe şi fetiţa noastră pe un căluţ."

La prima întâlnire cu un armăsar, micuţa Ecaterina a fost extrem de emoţionată. Tatăl şi instructorul au reuşit să o calmeze, iar acum fetiţa nu mai vrea să coboare de pe cal.

Constantin Ancuţa, director herghelie Mangalia: "Comportamentul om-cal este unul civilizat şi de socializare, calul nu se loveşte, nu se bruschează, se intra la el cu atenţie"

Turist: "Foarte frumos, nemaipomenit, o experienţă unică. Am venit la mare şi am aflat de herghelie şi am venit cu copiii."

12 cai sunt şi în microrezervatia de la Delfinariu.

Pentru începători, școala de echitaţie oferă un abonament care include cinci lecţii de călărit la preţul de 300 de lei, iar cei care doresc să avanseze trebuie să facă cel puţin 11 lecţii şi vor scoate din buzunar o sumă dublă.

Reporter: "Cât de importantă este relaţia dintre călăreţ şi cal?”

Bogdan Feraru, instructor: „Foarte importantă. Nu se descrie această relaţie, pur şi simplu o simţi."

Instructorii de echitaţie avertizează turiştii să nu accepte ore de călărie pe plajă pentru că această activitate este ilegală şi pot fi amendaţi cu 20.000 de lei.