Ultimul weekend de vară pe litoral, mai aglomerat decât în plin sezon: "Nu facem față, a fost nebunie totală"

Cu plajele pline, încălzite de un soare generos, hotelurile şi restaurantele au avut, în aceste zile, încasări ca în plin sezon.

La prânz, plaja din Mamaia arăta ca un furnicar. Oamenii se strecurau cu greu printre cearşafuri, iar un şezlong liber era o adevărată victorie.

Tânără: "Nu mă aşteptam să fie atât de aglomerat având în vedere că este sfârșitul lui august."

Turist: "Eu abia acum am ajuns la mare deci toată vara am ratat! Abia după ce se termină vara, începe vara".

Andrei nu a mai găsit loc pentru un cearşaf aşa că şi-a închiriat o placă de stand-up paddle şi s-a relaxat câteva ore pe plajă. Avea nevoie după a petrecut până în zori.

Şi bucătarii au făcut faţă cu greu comenzilor de la mese, iar ospătarii, cu braţele încărcate, au făcut slalom printre turişti.

Ospătar: "Cred că mi-ar mai trebui încă 6 mâini."



Reporter: "Câte mese ai de acoperit?"



Ospătar: "Cred că 16 mese deocamdată şi încă o masă de 30 de persoane! Îmi cer scuze, mă grăbesc!"

Laurenţiu, administrator terasă: "Dacă am putea să ne clonăm am fi foarte fericiţi. Capacitatea noastră de 500 de locuri nu mai e ok! Dacă am avea 1000-1500 de locuri le-am ocupa cu siguranţă!"

Nu se plâng, însă, acum este momentul când scot profit cât pentru tot sezonul estival.

Tiberiu Tuhasu, administrator terasă: "Nu am putut face faţă, a fost nebunie totală, a fost mai bun, vă spun sincer de 12 ani sunt agent economic şi nu am mai întâlnit aşa ceva. Extraordinar din toate punctele de vedere şi ca vânzare şi ca turişti, ca tot!"

La hoteluri gradul de ocupare este de 100 la sută.

Lahme Bolat, manager hotel: "Avem solicitări faţă de anul trecut, suntem la capacitate maximă şi în continuare până în luna septembrie undeva în 15."

Potrivit cifrelor oficiale, peste 200.000 de turişti au ajuns în acest weekend pe litoral.