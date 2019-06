Vreme perfectă și prețuri de extra-sezon. Singura nemulțumire a turiștilor de pe litoral

Peste 50 de mii de oameni erau aşteptaţi la malul mării, iar sâmbătă au sosit la Constanța şi primii turişti din Estonia, cu o cursă specială. Pe de altă parte, începe sezonul plin pentru salvamari. Peste 20 de persoane au fost scoase la timp din valurile puternice.

Sâmbătă, un salvamar a scos la limită un copil din valurile puternice. Acesta este un caz fericit şi totul s-a terminat cu bine, însă numai într-o zi au avut loc peste 20 de astfel de intervenţii.

Sărbătoarea de Rusalii s-a adăugat zilelor libere, aşa că litoralul a devenit cea mai importantă destinaţie din ţară. Iar coordonatele sunt ideale.

Turiştii care au ales să-şi petreacă weekendul prelungit pe litoral au parte de o vreme perfectă. Termometrele arată 30 de grade Celsius, iar apa mării indică o temperatură de 24 de grade.

Vremea frumoasă i-a bucurat mai mult pe cei care au ales să se relaxeze în Nordul litoralului. În Sud a fost arborat steagul roşu, care interzice scăldatul.

Turistă: "E cald, nu mă aşteptam marea să fie atât de caldă. E chiar ok, mai ales că bate vântul, e chiar bine."

Turist: "Am venit de joi, vrem să stăm până luni, câteva zile la soare. Am văzut că e vremea foarte frumoasă aici la mare şi am zis că se merită câteva zile să ne simţim şi noi bine."

Turistă: "Vremea este extraordinară, mai puţin drumul până aici, care a fost destul de aglomerat şi a trebuit să venim pe drumul vechi.”

La noi la mare au ajuns şi primii turişti din Estonia, care au avut parte de prima cursă charter directă Talin-Constanța.

Turist Estonia: "Sunt pentru prima dată pe litoralul românesc. Aici apa este mai caldă decât în Estonia. Pentru noi este foarte important că avem un zbor direct şi este foarte comod, în mai puţin de 3 ore am ajuns."

Turistă Estonia: "Aveţi o mare frumoasă şi o vreme prielnică. E cald aici, ne place soarele. Vrem, de asemenea, să mergem într-o plimbare cu barca pe Dunăre."

În staţiunea Mamaia, majoritatea hotelurilor sunt rezervate.

Manager hotel: "Este foarte aglomerat, suntem la capacitate maximă. 80% sunt cu minivacanţă de Rusalii."

Administrator plajă: "Faţă de anul trecut, avem un 30% peste. Avem şi valuri, e super mişto şi preţurile sunt foarte mici în perioada asta, pentru că e un extra-sezon dacă stăm să ne gândim."